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Các nhà khoa học Trung Quốc đã nhân bản thành công siêu bò sữa

Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã làm chủ được phương pháp nhân bản ba con bò đặc biệt. Đây sẽ là một bước tiến vượt bậc có ý nghĩa to lớn với ngành chăn nuôi.
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