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Các nạn nhân vụ cháy quán bar Bangkok lần lượt được đưa về nhà

(Dân trí) - Thân nhân các nạn nhân vụ cháy quán bar ở Bangkok đã đến Viện Pháp y nhận thi thể người thân để đưa về quê an táng sau khi hoàn tất giám định.
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