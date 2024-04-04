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Các đối thủ nhận tin dữ, U23 Việt Nam có lợi thế ở giải U23 châu Á

Các đối thủ như U23 Malaysia hay U23 Uzbekistan đều mất đi những ngôi sao quan trọng. Điều này giúp U23 Việt Nam hưởng lợi ở giải U23 châu Á.
Đọc thêm : Các đối thủ nhận tin dữ, U23 Việt Nam có lợi thế ở giải U23 châu Á