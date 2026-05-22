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Các đối thủ của U17 Việt Nam có gì đáng gờm?

U17 Việt Nam sắp bước vào hành trình đầy thử thách khi nằm cùng bảng với nhiều đối thủ giàu truyền thống và sở hữu nền bóng đá trẻ mạnh.
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