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Các cung bậc cảm xúc của C.Ronaldo sau khi vô địch Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo đã bật khóc nức nở khi giành chức vô địch giải vô địch Saudi Arabia. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của CR7 sau hơn ba năm thi đấu tại Al Nassr.
Đọc thêm : C.Ronaldo khóc nức nở trong ngày vô địch giải Saudi Arabia