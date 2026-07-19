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Cá voi sát thủ lao lên bờ để săn sư tử biển

Những người đang có trên bãi biển thuộc bán đảo Valdes (Argentina) đã rất kinh ngạc khi chứng kiến khoảnh khắc cá voi sát thủ lao vào sát bờ để tấn công một con sư tử biển.
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