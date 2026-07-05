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Cá voi sát thủ hợp lực phá tan băng để săn mồi

Cá voi sát thủ là những kẻ đi săn mạnh mẽ nhất ở đại dương. Không chỉ có sức mạnh vượt trội, cá voi sát thủ còn sở hữu trí thông minh được đánh giá cao.
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