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Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố trong đường dây ma túy ở TPHCM

(Dân trí) - Công an TPHCM khởi tố 38 đối tượng trong đường dây ma túy, trong đó có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, bị điều tra về hai hành vi liên quan đến ma túy.
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