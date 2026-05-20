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Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh khai gì sau khi bị bắt vì ma túy?

Hai nam ca sĩ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đọc thêm : Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh khai gì sau khi bị bắt vì ma túy?