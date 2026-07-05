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Cá sấu phóng mình khỏi mặt nước, bắt gọn flycam đang bay lơ lửng

Khi thấy chiếc flycam đang bay lơ lửng trên đầu mình, cá sấu đã bất ngờ lao vọt lên khỏi mặt nước, tóm gọn chiếc máy bay không người lái.
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