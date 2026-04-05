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Cá sấu e dè khi phải đối mặt với trăn anaconda khổng lồ

Con cá sấu đã thể hiện sự e dè và tìm đường chạy trốn khi nhìn thấy trước mặt là một con trăn anaconda cỡ lớn, với chiều ước tính đến 5m.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Cá sấu tìm đường chạy trốn khi đối mặt trăn khổng lồ