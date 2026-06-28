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Cá sấu ẩn nấp dưới sông bất ngờ lao lên tấn công báo hoa mai

Con báo hoa mai 15 năm tuổi có tên Dunga, sống tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Lion Sands (Nam Phi), đã suýt mất mạng trong khi đang di chuyển qua một con suối.
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