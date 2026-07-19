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Ca khúc “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” do các cựu TNXP thể hiện

Tại chương trình tri ân cựu TNXP và thương binh ở xã Sen Ngư (Quảng Trị), các nữ TNXP và đoàn công tác đã hát vang những khúc ca đi cùng năm tháng kháng chiến.
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