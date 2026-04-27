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Ca khúc "Trên đỉnh gió" của Bức Tường

Ban nhạc Bức Tường vừa phát hành ca khúc "Trên đỉnh gió" phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 26/4 (Video: YouTube).
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