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Ca khúc "I asked for so little" của ca sĩ ảo Xania Monet

Ca khúc "I asked for so little" của ca sĩ ảo Xania Monet đạt 7 triệu lượt xem trên YouTube.
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