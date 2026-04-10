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Bụi mù mịt, vỉa hè bịt lối đi trên phố Tràng Tiền (Hà Nội)

Tại Phố Tràng Tiền, tuyến phố du lịch trăm tuổi đang ngổn ngang thi công, bụi mù mịt, vỉa hè bị chắn lối, gây khó khăn cho người dân và du khách.
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