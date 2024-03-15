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Bức tượng La Hán có biểu cảm lạ, khách tò mò ùn ùn tới xem

Bức tượng vị Trầm Tư La Hán với gương mặt biểu cảm trầm tư khác lạ tại bảo tàng gốm sứ Cảnh Đức Trấn thu hút hàng nghìn du khách trẻ tới chiêm ngưỡng.
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