Boyzone phát hành video clip tưởng nhớ Stephen Gately

(Dân trí) - Những thành viên trong nhóm Boyzone đã thực hiện video clip mang tên Gave It All Away rất xúc động và đầy nước mắt để tưởng nhớ người anh em quá cố Stephen Gately. Ngôi sao ca nhạc Ai-len đột tử vào tháng 10 năm ngoái khi đi nghỉ cùng bạn trai.