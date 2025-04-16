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Bóng đá Indonesia có động thái đặc biệt, quyết vô địch SEA Games 33

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) hé lộ thông tin họ sẽ dừng giải vô địch quốc gia (VĐQG) nước này, trong thời gian diễn ra SEA Games 33 năm 2025.
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