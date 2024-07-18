Video
video cùng chuyên mục

Bóng đá Hàn Quốc có nguy cơ bị FIFA cấm vận

Bóng đá Hàn Quốc có nguy cơ lĩnh án cấm vận từ FIFA khi để chính trị can thiệp vào môn thể thao này.
Đọc thêm : Bóng đá Hàn Quốc có nguy cơ bị FIFA cấm vận