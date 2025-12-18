Video
video cùng chuyên mục

Bóng chuyền nam Việt Nam thua Indonesia ở bán kết SEA Games 33

Nhận được kỳ vọng lớn và chơi đầy cố gắng, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua Indonesia 2-3 ở bán kết và hết cơ hội giành HCV.
Đọc thêm : Nhật ký SEA Games 33 ngày 18/12: Bóng đá, cầu mây tỏa sáng