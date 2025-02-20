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Bóng bay bén lửa từ nến sinh nhật rồi phát nổ khiến cô gái bị bỏng nặng

Khi chị Giang đang tạo dáng chụp ảnh với bánh sinh nhật, quả bóng bất ngờ tiếp xúc với nến phát nổ. Người phụ nữ hoảng loạn ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh.
Đọc thêm : Bóng bay bén lửa từ nến sinh nhật rồi phát nổ khiến cô gái bị bỏng nặng