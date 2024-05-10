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Bộ Văn hóa chấp thuận tổ chức đêm nhạc Westlife tại Hà Nội

Bộ VH-TT&DL đã đồng ý cho nhóm nhạc Westlife tổ chức 2 đêm nhạc vào ngày 4-5/6 tại Cung điền kinh Hà Nội.
Đọc thêm : Bộ Văn hóa chấp thuận tổ chức đêm nhạc Westlife tại Hà Nội