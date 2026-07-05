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Bọ ngựa tung đòn, tóm gọn chim ruồi trong chớp mắt

Bọ ngựa là một trong những loài côn trùng sở hữu khả năng săn mồi ấn tượng, có thể săn những con mồi to lớn hơn bản thân chúng nhiều lần.
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