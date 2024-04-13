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Bỏ học cấp một, chàng shipper "gây sốt" khi kiếm hơn 124 triệu đồng/tháng

Wangan Bryan (người Singapore) làm nghề shipper (giao đồ ăn) đến 20 tiếng mỗi ngày. Anh trở thành hiện tượng mạng nhờ sự chăm chỉ.
Đọc thêm : Bỏ học cấp một, chàng shipper "gây sốt" khi kiếm hơn 124 triệu đồng/tháng