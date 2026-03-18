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"Bộ đôi" vệ tinh và UAV truy vết 110 điểm gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Dữ liệu từ ảnh vệ tinh và thiết bị bay không người lái cho phép nhận diện, khoanh vùng các điểm phát thải.
Đọc thêm : "Bộ đôi" vệ tinh và UAV truy vết 110 điểm gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội