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Bộ Công an đề xuất tăng phạt tiền gấp 20 lần với nhiều vi phạm PCCC

Bộ Công an đề xuất tăng mức xử phạt tiền lên gấp 20 lần so với hiện hành đối với một số hành vi vi phạm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Đọc thêm : Bộ Công an đề xuất tăng phạt tiền gấp 20 lần với nhiều vi phạm PCCC