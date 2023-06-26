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Bỏ con gái ở nhà một mình để... đi du lịch, người mẹ phải trả giá đắt

Dư luận Mỹ chấn động trước vụ việc một người phụ nữ bỏ con gái 16 tháng tuổi ở nhà trong 10 ngày.
Đọc thêm : Bỏ con gái ở nhà một mình để... đi du lịch, người mẹ phải trả giá đắt