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Bò chạy vào hầm vượt sông Sài Gòn, tài xế hoảng hốt

Một con bò chạy vào đường hầm vượt sông Sài Gòn (TPHCM), lực lượng chức năng phải xử lý để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.
Đọc thêm : Bò chạy vào hầm vượt sông Sài Gòn, tài xế hoảng hốt