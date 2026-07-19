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Bố bị tai nạn nằm một chỗ, 3 con thơ mịt mù tương lai

Chồng nằm liệt một chỗ sau tai nạn, chị Thúy vừa phải gồng gánh chăm chồng, vừa lo 3 con thơ, kinh tế đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ.
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