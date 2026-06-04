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Bluetooth được đặt theo tên một vị vua Viking có răng xanh?

Tên Bluetooth không chỉ nghĩa là “răng xanh”, nó lấy cảm hứng từ Harald “Bluetooth”, vị vua Viking thế kỷ 10 nổi tiếng với việc thống nhất Scandinavia.
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