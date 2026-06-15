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Binh sĩ Nga bình tĩnh, điểm xạ chính xác hạ gục UAV FPV của Ukraine

Binh sĩ Nga bình tĩnh, điểm xạ chính xác hạ gục UAV FPV của Ukraine từ một tòa nhà cao tầng.
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