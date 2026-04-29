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Binh sĩ Mỹ đu dây từ trực thăng, đổ bộ tàu gần Iran

Lực lượng quân sự Mỹ tiếp tục đổ bộ lên một tàu hàng gần Iran do nghi ngờ vi phạm lệnh phong tỏa.
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