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Biểu tượng sắc đẹp Marilyn Monroe được "hồi sinh" nhờ trí tuệ nhân tạo

Hơn 60 năm sau cái chết của Marilyn Monroe, biểu tượng sắc đẹp và gợi cảm nổi tiếng của Hollywood đã được "hồi sinh" nhờ công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
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