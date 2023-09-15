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Biển số ô tô ngũ quý 5 Hà Nội được "chốt" với giá hơn 14 tỷ đồng

Sáng nay, biển số 30K-555.55 đã có chủ nhân với số tiền đấu giá được "chốt" là 14 tỷ 120 triệu đồng.
Đọc thêm : Biển số ô tô ngũ quý 5 Hà Nội được "chốt" với giá hơn 14 tỷ đồng