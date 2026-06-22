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Biển quảng cáo LED "bủa vây" trung tâm TPHCM, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM ngày càng dày đặc trụ quảng cáo, màn hình LED cỡ lớn, tiềm ẩn rủi ro ô nhiễm ánh sáng.
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