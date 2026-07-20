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Biển người phủ kín thủ đô Tây Ban Nha mừng World Cup

(Dân trí) - Biển người phủ kín thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), đốt pháo sáng, vẫy cờ và hò reo xuyên đêm sau khi đội nhà đánh bại Argentina 1-0 để vô địch FIFA World Cup 2026.
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