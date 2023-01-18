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Biển "ngũ quý 8" tại Thanh Hóa đã có chủ, nguồn gốc chiếc ô tô gây bất ngờ

Người đàn ông ở Thanh Hóa may mắn bấm được biển số 36A-888.88 cho chiếc Toyota Camry và đáng chú ý khi đây không phải xe đăng ký mới.
Đọc thêm : Biển "ngũ quý 8" tại Thanh Hóa đã có chủ, nguồn gốc chiếc ô tô gây bất ngờ