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Biến căng ở PSG: Kylian Mbappe cãi nhau nảy lửa, suýt ẩu đả với Chủ tịch

Theo tờ Le Parisien, Kylian Mbappe đã có màn chia tay sân Công viên các Hoàng tử không thể tồi tệ hơn khi xung đột với Chủ tịch PSG, Nasser Al Khelaifi.
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