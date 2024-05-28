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Bích Tuyền tỏa sáng, đội bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết giải châu Á

Phong độ cực ấn tượng của Bích Tuyền giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Australia với tỷ số 3-0, giành vé vào chung kết AVC Challenge Cup 2024.
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