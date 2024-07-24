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Bị UEFA buộc tội, hai ngôi sao Tây Ban Nha có nguy cơ bị phạt nặng sau Euro

Sau cuộc điều tra, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã buộc tội hai ngôi sao đội tuyển Tây Ban Nha là Rodri và Morata vi phạm nguyên tắc.
Đọc thêm : Bị UEFA buộc tội, hai ngôi sao Tây Ban Nha có nguy cơ bị phạt nặng sau Euro