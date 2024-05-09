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Bị tố đạo "Cuốn theo chiều gió", phim giành giải nhận phản ứng tiêu cực

Bộ phim "Người yêu dấu" phải đối mặt với làn sóng phản đối từ khán giả sau khi giành chiến thắng tại lễ trao giải Baeksang 2024, ngày 7/5.
Đọc thêm : Bị tố đạo "Cuốn theo chiều gió", phim giành giải nhận phản ứng tiêu cực