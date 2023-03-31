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Bị thủng lưới 7 bàn, thủ môn đối thủ được Messi "an ủi" theo cách đặc biệt

Thủ môn Eloy Room của Curacao đã được Messi tặng món quà đặc biệt sau khi thủng lưới 7 bàn trong trận đấu với đội tuyển Argentina.
Đọc thêm : Bị thủng lưới 7 bàn, thủ môn đối thủ được Messi "an ủi" theo cách đặc biệt