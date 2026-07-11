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Bí thư Đảng ủy xã quảng bá sản phẩm địa phương

Thấy người dân địa phương làm việc vất vả nhưng sản phẩm chưa được nhiều người biết đến, Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh (tỉnh Vĩnh Long) liền xắn tay áo, quảng bá sản phẩm cho họ.
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