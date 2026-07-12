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Bị sư tử cái tấn công, người đàn ông sống sót nhờ hành động gây bất ngờ

Khi bị con sư tử cái tấn công và ghì chặt xuống đất, người đàn ông Ấn Độ bình tĩnh vuốt ve bộ lông của con vật để trấn an trước khi tìm cơ hội thoát thân.
Đọc thêm : Bị sư tử cái tấn công, người đàn ông Ấn Độ sống sót nhờ hành động bất ngờ