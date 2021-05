Bi (Rain) làm người mẫu cho dòng sản phẩm thời trang riêng

(Dân trí) - Bi (Rain) sẽ làm người mẫu trong chiến dịch Xuân 2009 của dòng sản phẩm thời trang Six To Five do chính anh làm chủ. Bộ ảnh quảng cáo thời trang này vừa được nam ca sĩ điển trai xứ Hàn thực hiện tại Phillipines, cuối tuần vừa rồi.