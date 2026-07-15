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Bí quyết giữ lửa hôn nhân hơn 7 thập kỷ của cụ ông 101 tuổi ở Lào Cai

Nhắc đến bí quyết giữ gìn hạnh phúc, cụ Lệ cho rằng, điều quan trọng nhất là giữ gìn nếp nhà, biết dừng lại đúng lúc khi xảy ra mâu thuẫn, yêu thương vợ con.
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