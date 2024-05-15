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Bị PSG đối xử phũ phàng, Kylian Mbappe phản ứng ra sao?

Kylian Mbappe khẳng định không bất ngờ về cách PSG đối xử phũ phàng với mình trong ngày chia tay sân Công viên các Hoàng tử.
Đọc thêm : Bị PSG đối xử phũ phàng, Kylian Mbappe phản ứng ra sao?