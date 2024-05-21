Video
video cùng chuyên mục

Bị ném đá đi cưới mặc váy trắng, cầm hoa như cô dâu: Cô gái ở TPHCM nói gì?

Cô gái 29 tuổi ở TPHCM bị cộng đồng mạng ném đá vì mặc váy trắng, cầm hoa cưới "như cô dâu" rồi chụp ảnh cạnh chú rể.
Đọc thêm : Bị ném đá đi cưới mặc váy trắng, cầm hoa như cô dâu: Cô gái ở TPHCM nói gì?