Ngõ 96 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thời gian qua là điểm "tập kết", giao nhận bóng cười của Đặng Hoàng Vũ. Anh ta nhập các bình khí cười rồi bán lại, kiếm lời.